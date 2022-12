V Fidesu ogorčeni nad trditvami Bešiča Loredana, da izredne razmere v zdravstvu nalašč ustvarjajo interesne skupine

Ljubljana, 30. decembra - Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so sporočili, da delijo ogorčenje z zdravništvom nad izjavami ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana v četrtkovih Odmevih na TVS. Slednji je dejal, da interesne skupine v zdravstvu nalašč ustvarjajo izredne razmere, ker je v izrednih razmerah najlepše delovati in kritizirati.