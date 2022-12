Slovenski, hrvaški in italijanski sindikati pozdravili odpravo mejnega nadzora

Dragonja, 30. decembra - Predstavniki slovenskih, hrvaških in italijanskih sindikatov so danes na mejnem prehodu Dragonja proslavili vstop Hrvaške v schengensko območje, saj bo olajšal življenje več kot 10.000 delavcem, ki se iz te države vsakodnevno vozijo v Slovenijo ali Italijo. Ob tem so poudarili, da pričakujejo uskladitev predpisov in preprečevanje dela na črno.