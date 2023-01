Slovenski rokometaši začenjajo sklepne priprave za SP

Ljutomer, 2. januarja - Slovenski rokometaši se bodo danes zbrali v Mali Nedelji in začeli drugi del priprav za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. in 29. januarjem na Švedskem in Poljskem. Izbranci selektorja Uroša Zormana bodo do odhoda v Katovice igrali dve pripravljalni tekmi z Madžarsko, prva bo 5. januarja v Ljutomeru, druga pa dva dni kasneje v Veliki Kaniži.