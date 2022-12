Kolesarsko povezavo Celje-Žalec bo gradilo podjetje Voc

Celje, 31. decembra - Kolesarsko povezavo med Celjem in Žalcem bo gradilo celjsko podjetje Voc. Vrednost del je 4,5 milijona evrov, rok za njihovo dokončanje pa poteče poleti 2024. Podjetje, s katerim so pogodbo že podpisali, bodo v delo uvedli 10. januarja, so danes sporočili s celjske občine.