V Luki Koper pretovorili zgodovinskih 800.000 avtomobilov

Koper, 30. decembra - Potem ko so v začetku meseca dosegli rekordno število pretovorjenih avtomobilov, so danes v Luki Koper dosegli nov mejnik. V enem letu so namreč prek avtomobilskega terminala pristanišča pretovorili 800.000 vozil. "Gre za absoluten, zgodovinski rekord terminala," so sporočili iz Luke Koper.