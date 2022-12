Policisti na območju policijske postaje Brežice prijeli 101 državljana Rusije

Brežice, 30. decembra - Policisti so na območju Rigonc, Slovenske vasi in Dobove v sredo in četrtek izsledili in prijeli 101 državljana Rusije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Med drugimi so prijeli so tudi 44 državljanov Indije, 23 državljanov Kube in 17 državljanov Bangladeša, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.