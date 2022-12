Do zamenjave identitete bolnikov najverjetneje prišlo v prostorih triaže celjske urgence

Ljubljana/Celje, 30. decembra - Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva za zdravje je zaključil sistemski nadzor septembrske zamenjave identitete dveh bolnikov. Komisija z veliko verjetnostjo ugotavlja, da je do zamenjave bolnikov prišlo v prostorih triaže urgentnega centra Splošne bolnišnice (SB) Celje, so sporočili z ministrstva.