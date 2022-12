Uroš Zorman zadovoljen z opravljenim delom v Zrečah

Zreče, 30. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca je danes v Zrečah končala prvi del priprav za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Poljskem. Selektor Uroš Zorman bo svoje varovance znova zbral 2. januarja v Ljutomeru, kjer bodo vadili vse do odhoda na veliko tekmovanje.