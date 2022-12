Gospodinjstva v tretjem četrtletju privarčevala najmanj doslej

Ljubljana, 30. decembra - Gospodinjstva so v tretjem letošnjem četrtletju ob višjih izdatkih za potrošnjo privarčevala najmanj do zdaj, je danes objavil državni statistični urad. Gospodarstvo je v primerjavi z istim obdobjem lani pri transakcijah s tujino ustvarilo presežek, finančne družbe so povečale obrestne prihodke, država pa je zmanjšala primanjkljaj.