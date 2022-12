Cene uvoženih proizvodov novembra na račun cenejše nafte in plina nižje

Ljubljana, 30. decembra - Cene uvoženih proizvodov so bile v novembru za 0,5 odstotka nižje kot v oktobru. Znižanje cen je bilo najbolj opazno v skupini surova nafta in zemeljski plin. Na letni ravni so bile cene uvoženih proizvodov višje za 14,3 odstotka, je sporočil državni statistični urad.