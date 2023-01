Slovenci lani na spletu najpogosteje povpraševali po motornih žagah

Ljubljana, 1. januarja - Na platformi za primerjalno spletno nakupovanje Ceneje.si so Slovenci lani najpogosteje iskali izdelke iz kategorije motorne žage. Povpraševanje je tu na letni ravni poraslo za 30 odstotkov, so sporočili iz družbe Ceneje.si. Drugo mesto najbolj iskanih izdelkov so zasedle slušalke.