Umrl novomeški športni dopisnik Marjan Gregorčič

Novo mesto, 30. decembra - V četrtek je umrl novomeški športni dopisnik, 80-letni Marjan Gregorčič, je na družbenih omrežjih objavil novomeški košarkarski klub Krka. Iz Dolenjske in Bele krajine je pisal in poročal za številne medije, tudi za RTV Slovenija in Slovensko tiskovno agencijo (STA).