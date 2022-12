Ukrajina odbila nočni napad ruskih brezpilotnih letal

Kijev, 30. decembra - Ukrajinska zračna obramba je ponoči v Kijevu in okolici ter na vzhodu države odbila napade ruskih brezpilotnih letal, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Do novega napada je prišlo le dan po tem, ko je Rusija z več kot 120 raketami napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.