Mjanmarska hunta Aung San Suu Kyi obsodila na še sedem let zapora

Naypyitaw, 30. decembra - Sodišče mjanmarske vojaške hunte je odstavljeno voditeljico Aung San Suu Kyi danes zaradi korupcije obsodilo na sedem let zapora, je sporočil neimenovan vir, seznanjen s primerom. Nobelovo nagrajenko, ki je zaprta od lanskega državnega udara, so oblasti zdaj skupno obsodile že na 33 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.