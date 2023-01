Tedenski pregled - Slovenija od 30. 12. do 5. 1.

Ljubljana, 6. januarja - Novo leto so po obdobju covidnih omejitev lahko številni znova pričakali v množici na prostem in ob ognjemetih. Hrvaška je vstopila v območje evra in schengen, ob odpravi nadzora na meji na Obrežju pa so se srečali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in hrvaški premier Andrej Plenković.

PETEK, 30. decembra

LJUBLJANA - V Sloveniji je decembra 2022 letna stopnja inflacije dosegla 10,3 odstotka, kar je za 0,3 odstotne točke več kot novembra, je objavil statistični urad. Največ, 3,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale hrana in brezalkoholne pijače (podražile so se za 18,6 odstotka), energenti pa 1,4 odstotne točke (dražji so bili za 18 odstotkov). Letna inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen (HIC) življenjskih potrebščin, je znašala 10,8 odstotka. Če vlada ne bi z znižanjem DDV, trošarin in drugih dajatev obrzdala cen energentov, bi ta znašala 12,2 odstotka.

LJUBLJANA - Javnofinančni primanjkljaj je v tretjem četrtletju 2022 znašal 60 milijonov evrov oz. 0,4 odstotka BDP, kar je najmanj od izbruha epidemije covida-19, je objavil statistični urad. Primanjkljaj države v prvih devetih mesecih je znašal 1,031 milijarde evrov, v enakem lanskem obdobju je bil 1,925 milijarde evrov. Konsolidirani bruto dolg države je bil konec septembra pri 72,3 odstotka BDP.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v novoletni poslanici zapisala, da je bilo leto 2022 leto solidarnosti, pa tudi leto aktivnih državljank in državljanov, poguma in boja za pravičnost. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v novoletni poslanci državljane pozvala k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju in povezanosti. Premier Robert Golob pa je ocenil, da je kljub pandemiji covida-19, vojni v Ukrajini in draginji iztekajoče se leto v slovensko družbo prineslo marsikaj pozitivnega.

LJUBLJANA - Na ustavno sodišče je bila vložena že druga pobuda za oceno ustavnosti zakona o RTVS, tokrat s strani pobudnika Vilija Kovačiča in skupine državljanov.

LJUBLJANA/CELJE - Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva za zdravje je zaključil sistemski nadzor septembrske zamenjave identitete dveh bolnikov v SB Celje. Komisija je z veliko verjetnostjo ugotovila, da je do zamenjave bolnikov prišlo v prostorih triaže urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje.

MURSKA SOBOTA - Zunanja ministrica Tanja Fajon je ukrajinskemu veleposlaniku v Sloveniji Andriju Taranu predala dve reševalni vozili podjetja Medicop. Vozili v vrednosti 210.000 evrov bosta služili za prevoz ranjencev.

LJUBLJANA - Za Ljubljansko borzo se je končalo trgovalno leto, ki sta ga zaznamovali epidemija covida-19 in ruska invazija na Ukrajino. Indeks SBI TOP je leto 2022 končal pri vrednosti 1046,13 točke, kar je 16,9 odstotka nižje kot 2021. Celoten promet je znašal 430,9 milijona evrov oziroma 13,4 odstotka več kot leta 2021.

LJUBLJANA/MARIBOR - Potem ko se je vodstvo podjetja Večer mediji odločilo, da v začetku leta zmanjša število zaposlenih za sedem, od tega pet v uredništvu, sta nasprotovanje takšnim potezam izrazila Sindikat novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Večera. Vlado sta pozvala k pripravi ukrepov za zaščito in podporo kakovostnih tiskanih medijev, ki se soočajo s skokovito rastjo cen energentov in surovin.

LJUBLJANA - V 94. letu starosti je umrl nekdanji politik, pravnik in gospodarstvenik Janez Zemljarič.

SOBOTA, 31. decembra

LJUBLJANA - Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje se je na novico o smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. odzval z zapisom, da je ta svojo vlogo učitelja in pastirja opravil izvrstno. Izpostavil je tudi naklonjenost, s katero je spremljal Katoliško cerkev v Sloveniji. Po mnenju kardinala Franca Rodeta je bil Benedikt XVI. človek pravičnosti, eden najbolj bistrih in najbolj zvestih voditeljev Katoliške cerkve vseh časov. Premier Robert Golob je poudaril, da je bil prijatelj Slovenije, ki se ga bomo spominjali po modrosti njegovih misli in kot zagovornika dialoga. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je izpostavila njegov prispevek h graditvi dobrih odnosov med Vatikanom in Slovenijo.

ROSTOCK - Ljubljana bo leta 2023 gostila taizejsko Evropsko srečanje mladih. Kot so zapisali v sporočilu na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji, je odločitev o organizaciji srečanja v Ljubljani prior skupnosti Taize, brat Alois, sporočil na Evropskem srečanju mladih v Rostocku.

LJUBLJANA - Nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja v judu 32-letna Tina Trstenjak je sporočila, da končuje športno pot.

NEDELJA, 1. januarja

OBREŽJE - Na dan vstopa Hrvaške v schengensko in evrsko območje so se na mejnem prehodu Obrežje srečali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in hrvaški premier Andrej Plenković. Strinjali so se, da gre za zgodovinski dan. Odpravo nadzora na meji sta opolnoči z dvigom zapornic na Obrežju simbolično oznanila pristojna ministra Slovenije in Hrvaške, Sanja Ajanović Hovnik in Davor Božinović.

OBREŽJE - Predsednica republike Nataše Pirc Musar se je sestala s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. To je bilo njuno prvo srečanje po prevzemu predsedniškega mandata Pirc Musar. Spremljala jo je ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, teme pogovora so bile evropske aktualne zadeve in Zahodni Balkan.

LJUBLJANA - V slovenskih mestih so številni novo leto pričakali na prostem in ob ognjemetih. Za praznike je bilo značilno rekordno toplo vreme, temperature so se ponekod na novoletno jutro povzpele tudi nad 15 stopinj Celzija. Povprečne temperature so bile ponekod tudi za več kot deset stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja.

LJUBLJANA - Začela se je uporabljati novela zakona o dohodnini, ki odpravlja postopno zviševanje splošne olajšave ter nekatere razbremenitve, potrjene v času prejšnjega sklica parlamenta. Zvišala se je obdavčitev najvišjih plač in najemnin, novost je olajšava za mlade. Spremembe so tudi pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov in kmetov. Poslanski skupini SDS in NSi sta 30. decembra 2022 vložili zahtevo za presojo ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje, več gospodarskih in kmetijskih organizacij je opozorilo, da novela v obdobju negotovosti in rastoče inflacije prinaša nerazumno ostro davčno politiko do delovno aktivnih.

LJUBLJANA - Z novim letom so se začeli uporabljati novi ukrepi, namenjeni pomoči v energetski krizi. Na voljo so med drugim subvencije podjetjem za stroške energentov in gospodinjstvom za lesne pelete za ogrevanje. Začela je veljati regulacija cen elektrike za mikro, mala in srednja podjetja, ki bo veljala do konca junija 2023 za 90 odstotkov porabe v enakem obdobju leta 2021. Regulirane so tudi cene elektrike in plina za javne zavode in občine.

LJUBLJANA - Začel je veljati ukrep interventnega zakona v zdravstvu, uvedba ambulant za neopredeljene bolnike oziroma bolnike brez izbranega družinskega zdravnika. Zdravstveni delavci se bodo v predvidenih 94 ambulant vključevali prostovoljno, za delo pa bodo plačani po podjemnih pogodbah, ki bodo oproščene plačila davka. V ZD Ljubljana naj bi jih začeli vzpostavljati od prihodnjega tedna dalje, v ZD Maribor še v tem mesecu.

ALŽIR - Veletrgovec s plinom Geoplin od 1. januarja zemeljski plin v Slovenijo dobavlja tudi iz Alžirije. Triletna pogodba, ki jo je za diverzifikacijo nabavnih virov po prekinitvi dobav iz Rusije novembra sklenil z alžirsko državno družbo Sonatrach, predvideva dobavo 300 milijonov kubičnih metrov plina letno, kar naj bi pokrilo okoli tretjino slovenskih potreb.

NOVO MESTO/IZOLA/LJUBLJANA - Prvi novorojenček v letu 2023 v Sloveniji je bil deček Ben. Rodil se je v Novem mestu minuto čez polnoč, medtem ko se je prva deklica ob 2.37 rodila v Izoli. Silvestrska noč je bila delavna za policiste in urgentne službe, kljub številnim dogodkom na prostem po vsej državi pa hujših kršitev reda niso zabeležili.

PORTOROŽ - Po dveh covidnih letih so na pomolu osrednje portoroške plaže znova organizirali skok v morje. Skočilo je skoraj 450 ljudi, morje pa je imelo temperaturo 14 stopinj Celzija.

LJUBLJANA - V 80. letu starosti je umrla filmska producentka Dunja Klemenc.

LJUBNO OB SAVINJI - Na sklepnem delu silvestrske turneje za dekleta je najprej slavila Norvežanka Anna Odine Stroem, nato pa še Avstrijka Eva Pinkelnig. Zlata sova je šla v roke Pinkelnig, druga je bila Stroem, tretja pa Nemka Seline Freitag. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na skupno petem mestu. Zadnjo tekmo je zaznamoval grd padec Urše Bogataj ob doskoku, poškodovala si je kolenske križne vezi in končala letošnjo sezono.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN/INNSBRUCK - Smučarski skakalec Anže Lanišek je na drugi tekmi novoletne turneje osvojil drugo mesto, zaostal je le za Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom, vodilnim na turneji. V Innsbrucku je bil 4. januarja tretji, tako da pred zadnjo tekmo turneje v Bischofshofnu zaseda skupno tretje mesto.

PONEDELJEK, 2. januarja

LJUBLJANA - V Sloveniji je bil praznik in dela prost dan, medtem ko je bil v večini evropskih držav delovni dan. Varčevalni zakon iz leta 2012 je sicer drugi dan novoletnega praznovanja ukinil, s čimer je želela takratna druga vlada Janeza Janše prispevati k višji gospodarski rasti. Znova se je vrnil na seznam praznikov in dela prostih dni z letom 2017.

TOREK, 3. januarja

LJUBLJANA - Predsednik vlade Robert Golob je DZ obvestil o odstopu ministra za šolstvo Igorja Papiča in ministra za infrastrukturo Bojana Kumra. Poleg tega je z uveljavitvijo zakona o vladi prenehala funkcija še ministrom za gospodarstvo, okolje in prostor, za digitalno preobrazbo in za kohezijo. DZ bo o spremembah odločal 9. januarja.

LJUBLJANA - Vseslovensko združenje malih deležnikov je zaradi domnevnega oškodovanja naročnikov v ocenjeni višini 122,7 milijona evrov vložilo kolektivno tožbo zoper telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije. Napovedalo je tudi tožbe zoper operaterje A1 Slovenija, Telemach in T-2.

LJUBLJANA - V Pravni mreži za varstvo demokracije bodo ponudili pravno pomoč osebam, ki kljub plačevanju zdravstvenega zavarovanja ne morejo pridobiti osebnega zdravnika. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč zagotavlja pravico do osebnega zdravnika, če pa ljudje te možnosti nimajo, nastane protipravno stanje, so prepričani.

LJUBLJANA - Državna volilna komisija je na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je potrdila poslanski mandat Andreju Kosiju, ki bo v DZ nadomestil dozdajšnjega poslanca iz vrst SDS Janeza Magyarja. Slednjemu je namreč zaradi izvolitve za lendavskega župana prenehal mandat.

LJUBLJANA - Vodji svetniških skupin Liste Zorana Jankovića Aleš Čerin in Gibanja Svoboda Samo Logar sta podpisala koalicijski sporazum, ki vsebuje šest projektov mestno-državnega pomena, npr. izgradnjo nove avtobusne in železniške postaje, NUK2 in obnovo stavbe SNG Drama, ter več mestnih projektov, kot sta dokončanje kanala C0 in izgradnja sežigalnice.

MARIBOR - Poslovodstvu Pošte Slovenije se bosta z 9. januarjem oz. 1. februarjem pridružila Marko Rems oz. Ivana Vrviščar, ki ju je nadzorni svet imenoval za petletno mandatno obdobje.

LJUBLJANA - Po še neuradnih podatkih Agencije za varnost prometa je lani na slovenskih cestah umrlo 85 oseb, leto prej pa 114. Najpogostejša vzroka za smrtne prometne nesreče sta bila nepravilna stran oz. smer vožnje in neprilagojena hitrost. Za dva odstotka več prometnih nesreč kot leto prej so lani povzročile osebe pod vplivom alkohola.

LJUBLJANA - Agencija RS za okolje je v Poročilu o okolju v Republiki Sloveniji 2022 navedla, da se ozračje v Sloveniji zaradi geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja. Svetovna temperatura v obdobju 1980-2021 se je dvignila za približno 0,8 stopinje Celzija, v Sloveniji pa za 2,2 stopinje. Srednja višina morja ob slovenski obali se je v zadnjih 20 letih dvignila v povprečju za 4,4 milimetra na leto, v zadnjih 60 letih pa za 11 centimetrov.

LJUBLJANA - Na 18. mednarodni arhitekturni razstavi v Benetkah, ki bo odprta med 20. majem in 26. novembrom, bosta slovenski paviljon zasnovali dve skupini arhitektov mlajše generacije, biroja Mertelj Vrabič Arhitekti in Vidic Grohar Arhitekti.

LJUBLJANA - V 96. letu je v nedeljo umrl režiser in scenarist Mako Sajko.

SREDA, 4. januarja

LJUBLJANA - Civilna iniciativa Glas ljudstva je ministrstvu za zdravje predala stavkovne zahteve bolnikov. Med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom. 10. januarja bodo organizirali stavko bolnikov.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je z žrebom določila, kateri člani sveta RTVS bodo imenovani oz. izvoljeni za dveletni in kateri za štiriletni mandat. Žreb, ki je bil javen, je opravila v skladu s konec decembra uveljavljeno novelo zakona o RTVS. V Uradnem listu je 5. januarja objavila javni poziv registriranim verskim skupnostim za imenovanje člana sveta RTVS, rok za predloge se bo iztekel 23. januarja do 15. ure.

BRUSELJ/LJUBLJANA - EU za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, priporoča testiranje na covid-19 in nošenje mask na letalih, je po srečanju zdravstvenih strokovnjakov iz držav članic v Bruslju sporočilo švedsko predsedstvo. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je dejal, da bo Slovenija - ta sicer neposrednih letalskih povezav s Kitajsko nima - sledila odzivu večine evropskih držav.

LJUBLJANA - Protestni shod pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev v vrtcih, ki bo 14. januarja, je po besedah glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimirja Štruklja zadnje opozorilo pred ostrejšimi ukrepi. Opozoril je, da povprečna plača ne dosega 80 odstotkov plače vseh zaposlenih v javnem sektorju z enako izobrazbo.

LJUBLJANA - Sloveniji bosta pri zdravstveni reformi, ki naj bi zaživela v letu 2024, pomagali Estonija in Finska, je po srečanju s predstavniki estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje pojasnil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. V reformo bi lahko po njegovih besedah vključili večji del potrebnih rešitev, med katerimi je izpostavil digitalizacijo.

LJUBLJANA - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je odzvala na očitke, da je 1. januarja na Dunaj letela z vladnim falconom. Šlo je za državniški obisk, na bilateralno srečanje pa jo je povabil predsednik avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka, udeležila pa se je tudi novoletnega koncerta.

LJUBLJANA - Slovenija je v prvi letošnji zadolžitvi izdala za 1,25 milijarde evrov novih 10-letnih trajnostnih obveznic. Gre za drugo izdajo trajnostnih obveznic, ki morajo biti namenjene izključno za financiranje trajnostno naravnanih projektov. Država je izdala še za 250 milijonov evrov dodatnih obveznic izdaje RS76, ki zapadejo avgusta 2045.

LJUBLJANA - Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest sta se po dveh pocenitvah v decembru opolnoči nekoliko zvišali. Bencin se je podražil za 3,4 centa na 1,276 evra, dizel za 1,6 centa na 1,483 evra za liter, kurilno olje pa za dva centa na 1,115 evra na liter.

ČETRTEK, 5. januarja

LJUBLJANA - Vsebina zahtev zdravniškega sindikata Fides, ki je za 11. januar napovedal stavko, bo predmet pogajanj v okviru vzpostavljanja zdravstvenega plačnega stebra znotraj skupnih temeljev plačnega sistema javnega sektorja, je odločila vlada. Ta naj bi izhodišča za prenovo plačnega sistema sprejela januarja in takoj zatem začela pogajanja s sindikatom. V Fidesu še vedno računajo na dogovor z vlado.

LJUBLJANA/KRANJ - Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je ocenila, da so ambulante za neopredeljene bolnike težko izvedljiva rešitev. Zdravniki, ki imajo polno število opredeljenih bolnikov, so namreč maksimalno obremenjeni, je pojasnila.

VATIKAN - Pogreba zaslužnega papeža Benedikta XVI. so se iz Slovenije med drugim udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf ter ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V ljubljanski stolnici bo 6. januarja maša zanj, na apostolski nunciaturi v Ljubljani pa je odprta žalna knjiga.

MARIBOR - Župani Mestne občine Maribor ter občin Starše, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram so kot predstavniki ustanoviteljic družbe Farmadent z družbo Salus podpisali pogodbo o prodaji skupno 100-odstotnega deleža Farmadenta. Kupnina znaša 8,46 milijona evrov. Posel bo zaključen po izpolnitvi odložnih pogojev, med katerimi so soglasja občinskih in mestnega sveta ter varuha konkurence.

LJUBLJANA - Gospodarska zbornica Slovenije podpira uskladitev bruto minimalne plače z medletno decembrsko inflacijo, saj to ohranja kupno moč prejemnikov najnižjih plač, je pa proti uskladitvi, večji od minimalne zakonske obveze, kot se obeta glede na napoved ministra za delo Luke Mesca. GZS prevelik dvig posebej skrbi v luči energetske krize.

LJUBLJANA - Število registriranih brezposelnih v Sloveniji se je decembra zvišalo, a ne izraziteje, kar je sicer sezonska praksa. Konec decembra je bilo tako uradno brez dela 53.181 oseb, kar je 1,2 odstotka več kot novembra, a 19,4 odstotka manj kot decembra 2021.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela sklep o izvedbi združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja za nadgradnjo 110-kilovoltnega daljnovoda Divača-Koper v 2-krat 110-kilovoltni daljnovod. Ta je potrebna tudi zaradi povečanih potreb Luke Koper. Vlada je sprejela še sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas na Krasu.

LJUBLJANA - V Sloveniji je bilo lani prvič registriranih 46.339 osebnih avtomobilov, kar je za 14,2 odstotka manj kot predlani. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil se je zmanjšalo za 26,3 odstotka na 7139. Med vsemi lani prodanimi vozili je bilo električnih 9170, kažejo podatki Trgovinske zbornice Slovenije.

LJUBLJANA - Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije v Sloveniji je tudi leta 2021 dosegel ciljno vrednost 25 odstotkov, h kateri se je država zavezala na evropski ravni. A cilj je bil po pojasnilih statističnega urada vnovič dosežen šele s pomočjo statističnega prenosa obnovljive energije iz Češke.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je z razveljavitvijo več odstavkov 150.a člena zakona o kazenskem postopku dokončno ustavilo uporabo lovilcev IMSI. Zakon je po oceni sodišča namreč v nasprotju s pravico do varstva osebnih podatkov. Uporabo lovilcev IMSI je sicer ustavno sodišče zadržalo že leta 2019. Zahtevo za oceno ustavnosti so podali poslanci SDS in Levice.

NOVA GORICA - Dva od šestih obtožencev v zadevi smejalni plin sta na obravnavi na novogoriškem okrožnem sodišču priznala krivdo. Sodnica Andrejka Luznik je Borisu Hočevarju in Viliju Batiču izrekla po eno leto in deset mesecev zaporne kazni, ki jo lahko odslužita s 1330 urami dela v splošno korist v dveh letih. Za Damjana Grilja, Igorja Zabreta, Marjana Orla in Vinka Jazbeca, ki so se že na novembrskem predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne, je začetek sodne obravnave je napovedan za marec.

LJUBLJANA - Ljubljansko okrožno sodišče je delno ugodilo predlogu obrambe in izločilo del dokazov v zadevi Balkanski bojevnik. Zaradi izločitve dokazov zagovorniki obtoženih zdaj zahtevajo izločitev sodnega senata pod vodstvom sodnice Marjete Dvornik, o čemer bo odločal predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik.

LJUBLJANA - Leto 2022 je bilo v Sloveniji najtoplejše leto od začetka meritev. Povprečna temperatura je bila na ravni države okoli 10,8 stopinje Celzija, kar je za skoraj dve stopinji nad povprečjem obdobja 1981-2010, kažejo delni podatki Agencije RS za okolje (Arso). Lansko leto je bilo tudi podpovprečno namočeno in med najbolj osončenimi.

POKLJUKA - Z ženskim sprintom se je začel pokljuški del biatlonskega svetovnega pokala. Zmagala je Švedinja Elvira Öberg, najboljša Slovenka Anamarija Lampič je po šestih zgrešenih strelih zasedla 69. mesto. Do 8. januarja se bodo zvrstili še moški sprint, obe zasledovalni tekmi in nastop mešanih parov in mešanih štafet.