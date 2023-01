Tedenski pregled - svet od 30. 12. do 5. 1.

Ljubljana, 6. januarja - Hrvaška je z novim letom vstopila v schengen in uvedla evro. Svet se je poslovil od zaslužnega papeža Benedikta XVI. in legendarnega brazilskega nogometaša Peleja. Brazilija je dobila novega predsednika. V ukrajinskem napadu v Donecku so umrli številni ruski vojaki. Republikancem v ZDA še ni uspelo izvoliti predsednika predstavniškega doma.

PETEK, 30. decembra

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je imel videokonferenco s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Pozval ga je k okrepitvi vojaškega sodelovanja med državama in izrazil pričakovanje, da bo Xi spomladi obiskal Moskvo.

MITROVICA - Kosovski Srbi so odstranili vse barikade na severu Kosova, za promet pa je kosovska policija odprla tudi mejna prehoda s Srbijo Jarinje in Brnjak. Kosovski Srbi so po 20 dneh barikade začeli odstranjevati po pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

NAYPYITAW - Sodišče mjanmarske vojaške hunte je odstavljeno voditeljico Aung San Suu Kyi zaradi korupcije obsodilo na sedem let zapora. Nobelovo nagrajenko za mir, ki je zaprta od lanskega državnega udara, so oblasti tako zdaj skupno obsodile že na 33 let zapora.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je 29. 12. podpisal 1700 milijard dolarjev vredno zakonodajo o porabi v proračunskem letu 2023, ki se je začelo 1. 10. Zakonodaja bo omogočila normalno delovanje vlade do 30. 9.

WASHINGTON - Odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa, pristojen za proračunska sredstva, je objavil davčne napovedi bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa od leta 2015 do leta 2020, ki jih je ta skrival od leta 2016.

PODGORICA - Črnogorski parlament je 29. 12. imenoval vodjo prosrbske stranke Demos Miodraga Lekića za mandatarja za sestavo nove vlade. Lekić je 4. 1. sporočil, da so pogajanja o oblikovanju vlade propadla zaradi sporov o delitvah ministrskih resorjev.

VUKOVAR - Vukovarski mestni svet je iz statuta mesta odstranil odredbo o uradni uporabi srbskega jezika in cirilice na območju mesta. Predstavniki srbske narodnostne manjšine v Vukovarju so odločitev o odpravi dvojezičnosti v tem mestu označili za velik korak nazaj.

RIM - Poslanska zbornica italijanskega parlamenta je sprejela zakon, ki prepoveduje organizacijo rave zabav in drugih glasbenih dogodkov brez dovoljenja ter za kršitelje uvaja visoke zaporne kazni in globe.

CARACAS - Venezuelska opozicija je z veliko večino izglasovala razpustitev prehodne vlade Juana Guaidoja, ki se je več mesecev po spornih volitvah leta 2018 s podporo Zahoda razglasil za začasnega predsednika. Guaido je glasovanje ostro obsodil in dejal, da gre za kapitulacijo.

SAO PAULO - V 83. letu starosti je 29. 12. umrl brazilski nogometni zvezdnik Pele, ki se je v zgodovino vpisal kot eden najboljših v zgodovini tega športa. Pokopali so ga 3. 1. po slovesnosti na stadionu kluba Santos, kjer se je od njega poslovilo več kot 230.000 navijačev.

LONDON - V 82. letu starosti je 29. 12. umrla britanska modna oblikovalka Vivienne Westwood. Oblikovalka je desetletja premikala meje v modnem svetu in velja za botro punka.

NEW YORK - V starosti 93 let je umrla ameriška televizijska novinarka in voditeljica Barbara Walters, ki velja za pionirko televizijskega novinarstva in je znana po intervjujih s praktično vsemi svetovnimi osebnostmi v zadnjega pol stoletja.

SOBOTA, 31. decembra

VATIKAN - V 96. letu starosti je umrl zaslužni papež Benedikt XVI., ki se je v zgodovino zapisal kot prvi papež po 600 letih, ki je odstopil s položaja.

PJONGJANG - Severna Koreja je izstrelila tri balistične rakete kratkega dosega, je sporočila južnokorejska vojska. Severna Koreja je tako zaključila leto, v katerem je izstrelila največ raket doslej. Novo izstrelitev je opravila tudi 1. 1.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob hitrem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom in obolelih s covidom-19 na Kitajskem od kitajskih oblasti zahtevala točne, resnične in sprotne podatke o številu okuženih in obolelih.

NEDELJA, 1. januarja

ZAGREB - Hrvaška je vstopila v schengenski prostor in območje evra. Na kopenskih mejah s Slovenijo in Madžarsko so simbolično dvignili zapornice, evro je kot valuta zamenjal kuno.

STOCKHOLM - Švedska je od Češke prevzela polletno predsedovanje Svetu EU. V skladu s svojimi prednostnimi nalogami si bo prizadevala za nadaljnjo pomoč Ukrajini, krepitev globalne konkurenčnosti unije, zeleni prehod in vladavino prava.

DONECK - V raketnem napadu ukrajinske vojske na stavbo v mestu Makijevka v Donecku je po ukrajinskih navedbah umrlo 400 ruskih vojakov. Rusko obrambno ministrstvo je napad potrdilo, a zatrdilo, da je umrlo 89 vojakov, ter odgovornost pripisalo tudi uporabi mobilnih telefonov med vojaki.

BRASILIA - Luiz Inacio Lula da Silva je pred kongresom uradno zaprisegel za svoj tretji mandat na čelu Brazilije. Napovedal je odločen boj za revne, rasno in spolno enakopravnost ter končanje krčenja amazonskega pragozda. Njegov predhodnik Jair Bolsonaro se slovesnosti ni udeležil.

BRUSELJ - Novoletna praznovanja so v številnih evropskih državah potekala ob neobičajno visokih temperaturah, iz več držav so poročali o rekordno visokih temperaturah za ta čas.

PONEDELJEK, 2. januarja

BRUSELJ - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na prošnjo belgijskega pravosodja sprožila nujen postopek za odvzem imunitete dvema evropskima poslancema v povezavi s korupcijsko afero.

TOREK, 3. januarja

JERUZALEM - Novi izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je kljub opozorilom prvič po nastopu nove vlade obiskal jeruzalemski kompleks mošeje Al Aksa. To je razjezilo številne Palestince, ki potezo ministra razumejo kot provokacijo.

WASHINGTON - Z volitvami predsednika predstavniškega doma se je začelo prvo zasedanje 118. kongresa ZDA. Do 5. 1. v enajstih poskusih večinskim republikancem ni uspelo izvoliti svojega kandidata Kevina McCarthyja na položaj, saj mu nasprotuje del skrajnih poslancev stranke.

SOFIJA - V Bolgariji je tri mesece po parlamentarnih volitvah stekel drugi poskus reševanja večmesečne vladne krize. Predsednik države Rumen Radev je oblikovanje vlade poveril nekdanjemu ministru za izobraževanje in znanost Nikolaju Denkovu.

BERLIN - Nemška vlada je uradno zavrnila zahtevo Varšave za pogajanja o odškodnini za škodo, ki jo je Poljska utrpela med drugo svetovno vojno. Berlin meni, da je bilo to vprašanje že rešeno.

SREDA, 4. januarja

BRUSELJ - Države članice EU niso uvedle obveznega testiranja in zaščitnih mask za potnike iz Kitajske, ki se sooča z največjim valom okužb z novim koronavirusom doslej, temveč so sprejele zgolj priporočila o tem. Več držav je kljub temu uvedlo tovrstne omejitve.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil uporabo nove hipersonične manevrirne rakete cirkon, ki ima doseg več kot 500 kilometrov in se uporablja predvsem za boj proti ladjam. Zaradi izjemno visoke hitrosti jih protiletalska obramba praktično ne more ustaviti.

WASHINGTON - Ameriški spletni velikan Amazon je sporočil, da bo ukinil več kot 18.000 delovnih mest. Kot razlog so navedli negotove gospodarske razmere in dejstvo, da so v času pandemije covida-19 na veliko zaposlovali.

ČETRTEK, 5. januarja

VATIKAN - Pokopali so zaslužnega papeža Benedikta XVI. Slovesnosti je vodil naslednik umrlega papeža, sedanji papež Frančišek. Od 3. 1. so njegovi posmrtni ostanki ležali v baziliki svetega Petra, od njega se je poslovilo okoli 200.000 ljudi.

MOSKVA/KIJEV - Ruski predsednik Vladimir Putin je po pozivu patriarha Kirila za predvečer pravoslavnega božiča in božični dan vojski odredil prekinitev ognja v Ukrajini. V Kijevu so to zavrnili kot hinavščino in propagando.

RABAT - Bruselj ima ničelno toleranco do korupcije, je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell na obisku v Maroku, ki je potekal v senci enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, v katerega naj bi bil vpleten tudi Rabat.

ZAGREB - Hrvaška vlada je gospodarskim subjektom, ki so ob uvedbi evra z novim letom cene blaga in storitev neupravičeno zvišali, naložila, da cene znižajo na raven z 31. 12. 2022.