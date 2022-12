Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelje so spodbudili podatki o zahtevkih za nadomestilo za brezposelnost v ZDA, ki so bili višji od pričakovanih in so nakazovali, da bi se lahko največje svetovno gospodarstvo ohladilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.