Smrt Peleja odmeva po vsem svetu

Ljubljana, 29. decembra - Družbena omrežja so kmalu po novici o smrti brazilskega nogometaša Peleja preplavili odzivi. Brazilec je bil dolgo bolan in je zadnje tedne prejemal le še paliativno oskrbo, novica pa je užalostila številne ljubitelje nogometa po vsem svetu. Pri Nogometni zvezi Slovenije so na Instagramu ob njegovi fotografiji zapisali, "Nasvidenje, Pele".