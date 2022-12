Pripadniki skupnosti LGBTIQ+ med prazniki velikokrat raje v varnem okolju kot pa v primarni družini

Ljubljana, 30. decembra - Veliko pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ raje preživlja praznike v varnem okolju, kar primarna družina ni nujno. Raje so z ljudmi, ki predstavljajo varnost, udobje in dom, s t.i. izbrano družino, so navedli v društvu Parada ponosa. Mladim iz skupnosti je lahko takšna izbrana družina tudi program Sqvot, ki deluje pri društvu, so predlagali.