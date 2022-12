Tudi novinarska sindikata proti odpuščanju na Večeru

Ljubljana/Maribor, 30. decembra - Tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Večera nasprotujejo krčenju števila zaposlenih na Večeru. Lastnike pozivajo k spremembi načrta, da bodo upoštevani interesi delavcev in bralcev. Vlado in pristojna ministrstva pa pozivajo k pripravi ukrepov za zaščito in podporo kakovostnih tiskanih medijev, so zapisali v sporočilu.