Na severu Kosova začeli odstranjevati barikade

Mitrovica, 29. decembra - Na severu Kosova so danes kosovski Srbi začeli odstranjevati barikade, na katerih so vztrajali 20 dni. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug naj bi jih odstranili do večera. Odločitev za odstranitev barikad oziroma mirno rešitev napetosti so že pozdravile mednarodne sile na Kosovu (Kfor) in Evropska unija.