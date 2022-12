Dars novo leto začenja s tremi novimi člani uprave, Hajdinjak ostaja predsednik

Ljubljana, 29. decembra - Nadzorniki Darsa so na današnji seji popolnili upravo. Petletni mandat bodo z novim letom začeli Andrej Ribič, David Skornšek in Lidija Kegljevič Zagorc, so po današnji seji nadzornega sveta sporočili z upravljavca avtocest in hitrih cest. Predsednik uprave kljub ugibanjem nekaterih medijev ostaja Valentin Hajdinjak.