Vreme: Ponoči bo večinoma oblačno, ponekod v južni in zahodni Sloveniji bo deževalo

Ljubljana, 29. decembra - Ponoči bo večinoma oblačno, ponekod v južni in zahodni Sloveniji bo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, v severni Sloveniji okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo prevladovalo oblačno vreme, na severovzhodu bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo večinoma suho, v severovzhodnih krajih bo delno jasno, drugod pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodni veter, toplo bo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, prek severne Evrope pa proti vzhodu potujejo ciklonska območja. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih severno in vzhodno od nas delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Drugod bo oblačno, predvsem na območju Gorskega Kotarja bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske delno jasno. Drugod bo oblačno, v krajih zahodno in južno od nas bo ponekod občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.