Vlada očitno v določitev najvišje dovoljene cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja

Ljubljana, 29. decembra - Vlada bo očitno omejila cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja, je razvidno iz besedila predloga uredbe o določitvi cene električne energije za ta del gospodarstva, objavljenega med gradivi v vladni obravnavi. Cenovna kapica bi po predlogu veljala od 1. januarja od konca junija 2023, in to za 90 odstotkov porabe v enakem obdobju 2021.