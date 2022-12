Newyorške borze ob simptomih ohlajanja ameriškega trga dela v zelenem

New York, 29. decembra - Newyorške borze so predzadnji trgovalni dan leta začele z občutnimi rastmi indeksov. Vlagatelje so spodbudile novice o ohlajanju ameriškega trga dela. Upajo namreč, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve ob tovrstnih podatkih opustila intenzivno zviševanje obrestnih mer, kakršnemu smo bili priča v zadnjih mesecih.