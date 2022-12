Ljubljanska borza: Petrolove delnice ob skoraj štiri odstotke

Ljubljana, 29. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,55 odstotka in trgovanje sklenil pri 1050,41 točke. Najgloblje so dan po protestnem enournem zaprtju večine poslovalnic na Hrvaškem padle Petrolove delnice, s katerimi so sicer vlagatelji opravili največ prometa. Skupni promet je dosegel dober milijon evrov.