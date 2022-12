Marvel napoveduje dokumentarec o Stanu Leeju

Los Angeles, 31. decembra - Produkcijska hiša Marvel Entertainment je ob 100. rojstnem dnevu Stana Leeja objavila video, s katerim je na platformi Disney+ napovedala dokumentarni film o producentu in ustvarjalcu oz. soustvarjalcu likov, kot so Spiderman, Hulk ter Možje X. Video spremljajo besede: "100 let sanjarjenja. 100 let ustvarjanja. 100 let Stana Leeja."