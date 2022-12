Nad ruskim vojaškim letališčem sestreljen brezpilotni letalnik

Saratov, 29. decembra - Ruske sile so danes sestrelile brezpilotni letalnik blizu letalskega oporišča Engels več sto kilometrov od ukrajinske meje, so sporočile regionalne oblasti. Vojaško letališče v regiji Saratov je bilo ta mesec že dvakrat tarča napadov iz zraka, nazadnje so v ponedeljek padajoči ostanki ukrajinskega drona ubili tri pripadnike ruskih sil.