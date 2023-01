Nemški Kassel prek donacij do ohranitve vrtca documente 15

Kassel, 2. januarja - Umetniško delo na documenti 15, ki je bilo hkrati delujoči vrtec za starše in majhne otroke, bi lahko ostalo v nemškem mestu Kassel, če bodo zbrali denar za njegov odkup. Mesto, documenta, muzej Fridericianum in umetnica so zato pozvali k donacijam za odkup dela z naslovom Jasli za starše in malčke/Javni vrtec.