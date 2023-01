Napovedana širitev francoske umetniške fundacije Maeght

Nica, 3. januarja - Francoski muzej moderne umetnosti Fundacija Maeght na jugu Francije bodo povečali. Projekt naj bi bil končan do poletja 2024. Dela so ocenili na 4,5 milijona evrov in naj bi jih končali pred 60. obletnico ustanove 28. julija 2024. V sklopu širitve so predvideni novi razstavni prostori v kleti, ki se bodo odpirali v zunanji prostor.