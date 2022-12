Snežne razmere v visokogorju

Na severnih pobočjih so lahko prisotne tudi šibke plasti v snežni odeji.Snežna odeja je marsikje pomrznjena in poledenela, zato je velika nevarnost zdrsa.

V preteklih dneh je prevladovalo suho vreme, le ponekod v sredogorju je občasno rosilo ali rahlo deževalo. S torka na sredo se je ohladilo, temperatura je bila večinoma pod ničlo. Snežna odeja se je utrdila. Skorja večinoma ne drži človeške teže. Snega ni veliko, v prisojah se strnjena snežna odeja ponekod začne šele na okoli 1800 metrov nadmorske višine. Veliko je zametov in spihanih grebenov.

Danes bo oblačno in megleno predvsem v zahodnih in južnih Julijskih Alpah, drugod kar precej jasno. Vrh oblačnosti se počasi dviga in je trenutno na okoli 2000 metrov. Piha zmeren do močan jugozahodnik. Doteka toplejši zrak. Občasne padavine bodo v hribih severne Primorske in Notranjske ter na južnih in zahodnih obronkih Julijskih Alp. Padavine se bodo ponoči na zahodu okrepile in v petek popoldne oslabele. Največ jih pričakujemo v zahodnem in južnem delu Julijcev, kjer bo lahko zapadlo do okoli 15 centimetrov snega. Drugod bo padavin malo. Meja sneženja bo med 1300 in 1600 metrov.

V petek bo oblačno in megleno, pihal bo zmeren do močan jugozahodnik. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine okoli 2000 metrov. V soboto bo v gorah precej jasno, le v zahodnih in južnih Julijcih bo pretežno oblačno in, predvsem v sredogorju, megleno. Kakšen oblak bo lahko nastal tudi drugod po grebenih ali vrhovih. Še topleje bo. V nedeljo in ponedeljek bo vreme podobno, le oblačnost bo od zahoda segla še nekoliko severneje in vzhodneje. Ponekod na zahodu bodo rahle padavine.