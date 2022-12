Odprt mejni prehod Merdare med Kosovom in Srbijo

Mitrovica, 29. decembra - Mejni prehod med Kosovom in Srbijo Merdare je znova odprt, je danes sporočila kosovska policija. Prehod so oblasti zaprle v torek zvečer, potem ko so v torek cesto na srbski strani v znak solidarnosti s kosovskimi Srbi blokirali protestniki. Do umika barikad na severu Kosova, ki ga je napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić, še ni prišlo.