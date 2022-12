Na evropskih borzah uvodoma predvidno vzdušje

Frankfurt, 29. decembra - Osrednje evropske borze se danes uvodoma gibljejo blizu izhodišč. Tudi vlagatelji na stari celini so previdni zaradi dogajanja, povezanega s Kitajsko. Ustrašili so se namreč hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom v drugem največjem gospodarstvu na svetu in možnosti, da se izbruhi covida-19 zato okrepijo tudi drugod po svetu. Evro pridobiva.