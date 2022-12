Rusija z več kot 120 raketami znova nad ukrajinsko kritično infrastrukturo

Kijev, 29. decembra - Rusija je davi z več kot 120 raketami znova napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo, so sporočile ukrajinske oblasti in prebivalce pozvale, naj si nemudoma poiščejo zatočišče. Eksplozije so odjeknile v več mestih, v Kijevu pa so bile ranjene najmanj tri osebe. O smrtnih žrtvah za zdaj še ne poročajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.