Prebold, 2. januarja - Preboldska občina je dokončala rekonstrukcijo ceste Sveti Lovrenc-Brda. Šlo je za rekonstrukcijo odseka od Lokavca do odcepa za Brda in ureditev pločnika do naselja Matk. Vrednost del je znašala 400.000 evrov, je zapisano na spletnih straneh preboldske občine.