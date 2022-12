Azijske borze negativno

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 29. decembra - Tečaji na osrednjih azijskih borzah so se ob manjšem prometu pred novoletnim koncem tedna večinoma znižali, s čimer so vlagatelji sledili dogajanju v New Yorku. Vlagatelje je po odpravi koronskih omejitev na Kitajskem in ob informacijah o eksploziji okužb v tej azijski velesili zdaj spet zajela zaskrbljenost, povezana s pandemijo covida-19.