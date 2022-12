Maribor, 29. decembra - Na gradbišču v Vetrinjski ulici v Mariboru je ponoči, nekaj pred 1. uro, oseba padla v približno deset metrov globok jašek. Osebo so iz jaška s tehničnim posegom in z vrvno tehniko rešili gasilci, reševalci nujne medicinske pomoči pa so jo prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.