ZN začasno prekinili izvajanje nekaterih humanitarnih programov v Afganistanu

New York, 29. decembra - Zaradi odločitve talibanov, da ženskam v Afganistanu prepovedo delo v nevladnih organizacijah, so ZN začasno prekinili nekatere svoje programe v državi, je v sredo sporočil Stalni medagencijski odbor (IASC). Prepoved dela za ženske bo po mnenju odbora imela življenjsko nevarne posledice za vse Afganistance, zato so pozvali k njeni odpravi.