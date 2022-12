Hokejisti Bostona znova na zmagovita pota, Detroit do preobrata

New Jersey, 29. decembra - Hokejisti Boston Bruins so ponoči v severnoameriški ligi NHL s 3:1 slavili proti New Jersey Devils in se takoj vrnili na zmagovita pota po porazu proti Ottawa Senators. Z novima dvema točkama so povišali prednost pred zasledovalci na vzhodu. Velik preobrat proti Pittsburgh Penguins pa so pripravili Detroit Red Wings in po podaljšku slavili s 5:4.