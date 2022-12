Newyorške borze končale občutno v rdečem

New York, 28. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem in s tem še poglobili skupen padec v iztekajočem se letu. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je k slabemu dnevu na borzah pripomoglo zlasti naraščajoče število okužb s covidom-19 na Kitajskem, ki vzbuja skrbi o ponovnem širjenju virusa po vsem svetu.