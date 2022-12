Na ministrstvu prepričani, da bo zakon o RTVS prestal ustavno presojo

Ljubljana, 28. decembra - Na ministrstvu za kulturo in v vladi so prepričani, da je od danes veljaven zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) dober in da bo prestal očitke pobudnikov ustavne presoje, je v izjavi za medije poudarila ministrica Asta Vrečko. Vložitev pobude na ministrstvu sicer razumejo kot še en zavlačevalni manever predlagateljev, je dejala.