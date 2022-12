Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 12.)

Ljubljana, 28. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da trgovec z naftnimi derivati Petrol zaradi ukrepa regulacije cen energentov napoveduje morebitne tožbe proti Sloveniji in Hrvaški. V znak protesta je Petrol danes za eno uro zaprl svoje bencinske servise na Hrvaškem. Pisale so še o zgodovinskem dosežku košarkarja Luke Dončića.