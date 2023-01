Nekoliko dražja vožnja skozi predor Karavanke, cene vinjet nespremenjene

Ljubljana, 1. januarja - Z novim letom je nekoliko višja cestnina za uporabo cestnega predora Karavanke. Vožnja skozi predor za vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone tako stane 7,80 evra, kar je 20 centov več kot doslej. Cene vinjet, te so od decembra 2021 elektronske, ostajajo medtem nespremenjene, so pa nekaj dražje avstrijske vinjete za 2023.