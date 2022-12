Avstrijcem 15. zmaga na smukih v Bormiu, Čater 39.

Bormio, 28. decembra - Vincent Kriechmayr je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Bormiu v Italiji. Kriechmayr je Avstriji prismučal 15. smukaško zmago na vedno zahtevni progi Stelvio. Na drugem in tretjem mestu sta Kanadčan in Norvežan James Crawford in Aleksander Aamodt Kilde. Edini slovenski predstavnik Martin Čater je smuk končal na 39. mestu.