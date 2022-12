EU in ZDA v skupni izjavi pozivajo k zmanjšanju napetosti na severu Kosova

Bruselj, 28. decembra - Evropska unija in Združene države Amerike so danes v skupni izjavi izrazile zaskrbljenost zaradi še vedno napetih razmer na severu Kosova. "Vse pozivamo k čim večji zadržanosti, takojšnjemu ukrepanju za brezpogojno zmanjšanje napetosti ter vzdržanosti od provokacij, groženj ali ustrahovanja," so poudarili v izjavi.