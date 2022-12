Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 28. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad gladino. Za izboljšanje razpoloženja v zadnjem tednu sicer slabega leta za finančne trge so poskrbeli nadaljnji ukrepi Kitajske za ponovno odprtje tamkajšnjega gospodarstva, poročajo tuje tiskovne agencije.