Stara cesta mimo Majdičevega mlina v Kranju spet odprta

Kranj, 28. decembra - Stara cesta v bližini pogorišča zapuščenega gospodarskega poslopja Majdičev mlin v Kranju je spet odprta, so danes sporočili iz Mestne občine Kranj. Kot so pojasnili, so z okoljskega inšpektorata sporočili, da je zavezanec izvršil odločbo, odstranil nevarne dele objekta in preprečil vstop vanj z javne površine, zato zapora ni več potrebna.