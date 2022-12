Ljubljanska borza: Indeks izgubil več kot odstotek

Ljubljana, 28. decembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je končalo v negativnem območju. Nad izhodiščem so med najpomembnejšimi delnicam končale le tiste Luke Koper. Indeks SBI TOP je izgubil 1,14 odstotka in se ustalil pri 1056,17 točke. Posredniki so opravili za 1,09 milijona evrov poslov, tudi tokrat največ s Krkinimi delnicami.