Še trije obtoženi v zadevi Kavaški klan niso priznali krivde

Ljubljana, 28. decembra - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so se danes nadaljevali predobravnavni naroki v zadevi Kavaški klan. Obtoženi Elvis Kolenović, Slađan Karimović in Blaž Kadivec krivde niso priznali, njihovi zagovorniki pa so vsi po vrsti zahtevali izločitev različnih dokazov, za katere menijo, da so bili pridobljeni nezakonito.