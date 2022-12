Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 31. decembra - Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla knjiga Celeste in Marcel avtorice Jocelyne Sauvard, pri Založbi Miš so izšli Kitajski miti in legende. Pri založbi Mladinska knjiga sta izšli darilni knjigi (S)misli - ženska in moška - Aljoše Bagole z mislimi za vsak dan v letu, oblikovani kot koledar.